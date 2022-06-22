距離年底選舉僅剩半年，外傳民眾黨可能徵召新光集團大公主吳欣盈投入新竹市長選戰，民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁表示，過去從未出現這樣的討論，近來有許多謠言，但她相信，她與立委高虹安是黨主席柯文哲心中的最佳女主角，準備好就可以對外說明。

藍、綠兩黨的新竹市長參選人都已確定，民眾黨部分雖有立委高虹安屢屢被點名，但高到現在都仍未鬆口，今天又有消息傳出民眾黨將徵召吳欣盈參選新竹市，蔡壁如說，她被問到這個問題時嚇了一跳，因在民眾黨的選戰小組或公開的選決會中，從未出現過這樣的討論。

蔡壁如強調，最近每天都有很多謠言，但她跟高虹安，相信是柯文哲心中的最佳女主角，等準備好就可以對外說明。

至於外傳蔡壁如曾被柯文哲勸退參選新北市長，她說，這個議題從來沒有公開討論，在她的標題就是「永遠不可能實現的議題」，現在已經忙到沒有三頭六臂，沒辦法自己去第一線參選。