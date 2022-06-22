統一獅22日再傳疫情消息，主戰內野手林靖凱快篩陽性已展開隔離，加上昨天左投楊孟沅也確診，也讓總教練林岳平十分擔心古林睿煬也會染疫，「現在球隊比較缺先發投手，如果他也陽性隊先發投手影響很大。」

中職賽程來到上半季後段，也是爭奪季冠軍的關鍵時期，近期獅隊卻又開始陸續傳出一些疫情消息，今天獅猿2支排名前2的球隊正面交鋒，獅隊希望能將勝場差縮小至1.5場，沒想到賽前傳出林靖凱確診的消息。

「餅總」說：「楊孟沅昨天陽性，頂替的是江國謙，今天輪到靖凱陽性，接下來希望古林不要陽性，因為他們都是古林的『左右手』。」今天古林睿煬快篩陰性，也有隨隊作客桃園。

林靖凱確診後，獅隊今天由林祖傑鎮守游擊、二壘則是陳重廷，另外也拉上楊竣翔預備。而之前腰傷的「梅花二」陳傑憲今天仍是板凳出發，林岳平說：「他可以打但還不及，還沒有百分之百，就先當預備球員。」