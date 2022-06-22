民進黨今中執會後召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會；身兼黨主席蔡英文總統致詞頻口誤，不僅把新竹市長副市長沈慧虹念成「林慧虹」，雖然趕緊改口「沈慧虹副市長，會紅喔！」，但已經來不及了，隨後更連說沈是「五星旗、五星旗、五星級的副市長」。

蔡英文致詞時先感謝第一線防疫人員辛勞、國人努力，過去這段時間疫情呈現下降趨勢；距離九合一選舉，只剩下5個月，剛才民進黨中執會已經通過基隆市、桃園市、新竹市市長的提名。

總統說，過去這三個城市都是民進黨的艱困選區，也是國民黨執政下，發展停滯、城市光榮感消失的困境。2014年給了民進黨機會，林右昌、鄭文燦、林智堅不負重望交出亮麗的成績單。也可以從他們身上看出8年來的付出，看到非常好執政成績。

提到提名參選基隆市長的立委蔡適應，她說，蔡是連續7個會期國會評鑑的優秀立委，這幾年基隆的每一項重大建設，蔡適應都全程參與、協助，是認真打拚的基隆孩子。他的專業問政、勤奮打拚，有信心蔡適應一定可以延續優質市長林右昌的好成績。

提到參選桃園市長的新竹市長林智堅說，桃園新竹是共同生活圈，也是高度連動。鄭文燦是五星級市長，現在的桃園已經是「轉大人」，有信心五星級市長的林智堅一定可以接棒五星級的桃園市。林智堅也是桃園女婿，回娘家服務，他的政績、執行力、新竹城市美學經驗，一定可以延續桃園五星級的治理。

提到徵召沈慧虹參選新竹市長。蔡英文說，新竹的改變沈慧虹全程參與，過去8年的新竹經驗就是沈慧虹的經驗，相信五星級的副市長沈慧虹一定能無縫接軌五星級的市長林智堅的經驗。

蔡英文說，要交給三位候選人共同任務，全力爭取市民支持，延續執政團隊會做事的招牌。

對於總統念錯沈慧虹的名字；沈表示，她的名字的諧音，長輩命名應該沒有想到太多年後「慧虹」這個字眼會那麼紅。相信選擇沈慧虹、新竹一定紅，所以，「主席心心念念也希望新竹會紅的」。