雖然台股今年來表現失色，外資持續賣超台股，近期反覆測底震盪加劇，不過，投資人對台股基金的信心仍相當高，根據投信投顧公會統計，目前台股主動型基金中，總受益人數超過1.2萬人的基金共有10檔，包括PGIM保德信高成長、復華中小精選、國泰中小成長-新台幣、統一大滿貫-A類型、國泰小龍-新台幣、安聯台灣大壩-A類型-新台幣等，而這些基金主要以一般型台股基金，共有7檔，其次是中小型股的2檔，以及1檔科技型台股基金，若計算總受益人數超過1萬人的基金更有17檔。

從入榜基金來看，受到投資人青睞的台股基金，主要多以具有口碑的老字號基金為主，顯示出老字號基金操盤團隊透過長時間的績效表現，向投資人證明不論台股處於多空時期，都能替投資人選股把關，進而增加投資人對基金的信賴感，總受益人數也持續維持在相對高水位。保德信指出，統計第二季以來，台股指數回檔13.26%，反而同期間這些老字號基金的總受益人數幾乎都是不減反增，顯示投資人趁著市場回檔時，透過優質台股基金逢低布局。

保德信大中華投資團隊協理賴正鴻表示，在升息、流動性緊縮、科技業終端需求不振等影響下，本週台股光是三個交易日就令投資人大洗三溫暖，週一下挫探底、週二大漲，今(22)日加權指數再度改寫今年來新低點，盤中一度跌至15346.95點，跌幅2.42%，重挫380.89點。

賴正鴻指出，通膨居高不下、聯準會加速升息、企業下修資本支出、經濟成長放緩甚至衰退隱憂等因素，都使得市場投資信心脆弱，加上上週美股再度改寫今年來新低，也影響台股投資情緒，目前5日線、月線、季線、半年線等短中長天期均線全數下彎，且指數欲振乏力，預料短期台股仍將反覆測底。

不過，對於市場憂心經濟步入衰退的疑慮，賴正鴻解釋，美國最新零售銷售數據疲弱，亞特蘭大聯邦儲備銀行下調第二季GDP至0.0%，且第一季實質GDP為-1.5%，然而，觀察美國薪資就業及卡車運輸狀況調查均相對強勁，研判距離美國國家經濟研究局所定義的衰退還很遙遠，且對台股而言，第二季因為中國封城造成的封控遞延訂單，反而成為挹注第三季旺季效應的利多因子。