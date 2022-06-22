中鋼(2002)公司自行結算5月合併營業收入434.82億元，月減4%，營業利益44.14億元，月減4%，稅前盈餘44.41億元，月減22%。鋼鐵業對非合併個體銷售數量減少，且前月認列業外礦產投資收益，5月則無，致營業收入、營業利益及稅前淨利同步減少。
中鋼表示，5月個體(非合併)碳鋼銷售量82.48萬公噸，今年累計碳鋼銷售量387.17萬公噸。
累計今年前5月合併營業收入2041.04億元，年增17%，營業利益224.73億元，年減11%，稅前盈餘246.04億元，年減9%。
中鋼(2002)公司自行結算5月合併營業收入434.82億元，月減4%，營業利益44.14億元，月減4%，稅前盈餘44.41億元，月減22%。鋼鐵業對非合併個體銷售數量減少，且前月認列業外礦產投資收益，5月則無，致營業收入、營業利益及稅前淨利同步減少。
中鋼表示，5月個體(非合併)碳鋼銷售量82.48萬公噸，今年累計碳鋼銷售量387.17萬公噸。
累計今年前5月合併營業收入2041.04億元，年增17%，營業利益224.73億元，年減11%，稅前盈餘246.04億元，年減9%。
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