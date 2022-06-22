是不是男人一過中年就心事特別多？還是中年大叔越老越有魅力？紀淵字將於7/4-15於文化大學推廣教育部大夏藝廊展出「猩猩知我心」另類畫展，將呈現與眾不同的「猿」宇宙。

一位喜歡想到什麼就畫什麼的資深廣告創意人，人稱小紀，因為喜歡畫畫，數十年前一頭就栽進廣告創意圈，年少時從南美洲智利的外商廣告公司創意部到台灣，一路跌跌撞撞，從小插畫助理到創意總監、畫盡無數的廣告設計手稿、包裝、logo、腳本創意手稿⋯⋯

小紀在廣告創意職涯發展過程，除了累積豐富的廣告品牌行銷傳播實務經驗外，畫畫這件事反而是小紀心中的熱血來源，小紀只要有空就畫，對生活體悟，就有感而畫，什麼都畫！

小紀除了滿足自己的繪畫創作樂趣之外，時時保有一顆赤子之心，只要有社服、公益團體邀約，絕不落人後，此外，也幫公益、宗教團體設計品牌，例：中華民國唐氏症基金會的吉祥物&“ABRAZO 愛不囉嗦”、庇護商店品牌形象設計亦是出自小紀的無償創意。參與學生繪畫營隊指導老師、公益彩繪，從台北到廈門都有小紀的繪畫足跡⋯⋯連在台北的民生社區、學校塗鴉只有一有機會，小紀也不放過。

即便在數位化的時代衝擊下，小紀始終堅持“有手感“ 的 繪畫模式，更喜歡嚐試不同的媒材與繪畫風格，從城市速寫、水彩小品、漫畫、商業插畫設計、到藝術創作⋯⋯

紀淵字以幽默、灰諧、感性、無釐頭、自嘲的方式來表現中年“猿大叔”的繪畫。（圖／紀淵字提供）

2011年小紀曾經出版過中年男人的繪本叫「3步50」，在後疫情蔓延的2022，他的中年大叔的創作症候群又發作，於是再度畫起中年“猿大叔“作為個人的分身，抒發這些年的心情系列。

除了保有他個人用幽默、灰諧、感性、無釐頭、自嘲的方式來表現中年“猿大叔”的繪畫之外，小紀也致力於用不同媒材（水彩&壓克力顏料）來畫猿大叔系列！另外特地找來一部年紀與小紀差不多的古董老車 mini ，將在現場作汽車塗鴉秀，為老Mini注入藝術養份與中年猿大叔的魅力。