今天起將開打第二劑兒童輝瑞BNT疫苗，副總統賴清德今天表示，孩童只需與第一劑接種時間相隔超過 4 周即可施打第二劑疫苗，目前正規畫6月下旬至7月初，安排於校園接種。政府也會全力確保疫苗供貨穩定、持續強化兒童醫療量能。

賴清德表示，兒童疫苗自開打以來，已經有超過百萬人次的兒童接種。他感謝家長們的配合，以及第一線醫護夥伴的支援，一起提升兒童的疫苗社區涵蓋率。

為加強提升孩子的保護力，他說，今天起將開打第二劑兒童輝瑞BNT疫苗，兒童疫苗施打時間依各縣市規畫，只需與第一劑接種時間相隔超過4周，即可至指定醫療院所施打第二劑疫苗，後續我們也將視施打情形，在6月下旬至7月初，安排於校園接種。

此外，賴清德指出，衛福部食藥署也已核准6個月至5歲兒童莫德納疫苗的EUA，待指揮中心公告施打計畫後，就可為我們的小小孩來安排接種。此次也配撥55 萬劑BNT兒童疫苗至各地方縣市，目前各地的兒童疫苗數量皆相當充足，政府也會全力確保疫苗供貨穩定、持續強化兒童醫療量能，守護孩子的健康。

他說，這段時間，家長、醫護人員真的都辛苦了，在最後的關鍵時刻，我們繼續團結、攜手努力，一起度過疫情挑戰！