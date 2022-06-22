高雄市副市長林欽榮22日率高市府團隊至前鎮漁港視察，舉行「前鎮漁港建設專案計畫」府內進度第15次檢討會議，為工程執行面遭遇相關議題協調因應，希望工程能於今年11月底完工，展現前鎮漁港嶄新風貌。

林欽榮表示，為提供民眾良好步行景觀環境並吸引民眾進入漁港觀光遊憩，工務局養工處辦理「前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程」，將港區內人行道分為核心區域及一般人行道做景觀改善。

核心區域規畫撤除漁民服務中心與高雄區漁會間的實體圍牆，並選用原生樹種如茄冬、楝樹等大型遮陰喬木約100株，營塑出30公尺寬、120公尺長迎賓徒步綠廊，串聯多功能水產品運銷中心，再造漁港景觀風貌。

另規畫整建港區一般人行道面積約3萬平方公尺，並建置180盞的智慧路燈。林欽榮說，交通局於漁港周邊進行智慧交通應用計畫，建置AI影像辨識路況監視器、智慧化號誌系統等相關設施，除針對目前漁港周邊車流特性規畫，且因應未來漁港開放觀光帶來人、車流，藉由智慧交通科技應用導入，改善道路壅塞狀況，提升整體路廊即時監控及交通號誌控制系統之整體運作效能。

為因應漁船逐漸大型化需求，並整建深度不足的老舊碼頭，以增強漁港間船舶船席調度利用機能，配合「前鎮漁港建設專案計畫」，海洋局辦理「旗津漁港深水碼頭整建工程」，將旗津漁港海洋探索館舊有建物拆除，並對碼頭、導航燈、岸水岸電等相關設施整建改善，未來可提供漁船較佳之作業環境，整建碼頭總長度為510公尺，分兩階段施作。