橋牌社非法賭博祭出酬好禮吸客中壢警逮31人送辦。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢警方21日破獲以合法棋牌館掩護非法賭博，賭客賭台灣麻將16張，先向店家換取籌碼點數，牌局結束後再結算金額，另賭客進場收取每小時60元作為抽頭金，為招攬客人，店家還在臉書粉絲頁大力宣傳不定時舉辦酬賓活動，店內更堆滿洗衣機、冷氣、冰箱、氣炸鍋等高檔贈品，警方帶回徐姓負責人、2員工及賭客28人依法偵辦。

警方表示，38歲徐男經營合法棋牌館，但他卻以此掩護非法，讓賭客進場賭台灣麻將16張，日前接獲民眾檢舉，表示該棋牌館每到深夜出入複雜，周圍還架設多支監視器，經過監控並取得搜索票，21日攻入發現有7桌賭客在賭博，查獲賭場員工33歲葉女、30歲張女及賭客28人。

警方現場查扣籌碼賭資面額46萬餘元、現金賭資18萬餘元、抽頭金5萬餘元，賭具麻將14副、點鈔機1台、監視器鏡頭24個、監視器主機3台等相關證物，全案將棋牌館負責人及員工等3人、賭客28人，依違反刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦並函報桃園市政府依規定撤銷執照。