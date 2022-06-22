冠軍(1806)今(22)日舉行股東會通過減資1成加配息1元，股東每股可領回2元，未來將針對旗下品牌力、產品力與通路佈建等推動升級計畫，力拚營運再上層樓。

冠軍股東會通過2021年配發每股1元現金股利，這是近8年來首度配息，也決議通過辦理每股現金減資1元，股東每股可領回2元。冠軍在2021年第3季認列昆山廠拆遷處分利益貢獻等，2021年營業利益2,155萬元、稅後淨利為9.91億元、每股稅後盈餘(EPS)達2.29元。

冠軍指出，將針對旗下品牌力、產品力與通路佈建等推動升級計畫，包括憑藉「冠軍磁磚」、「馬可貝里磁磚」及「安心居」於建材裝修市場高度品牌優勢，除持續推動大尺寸磁磚、大板薄磚、奈米防滑磚、2公分厚磚等符合市場潮流趨勢之磁磚產品銷售、並擴增SPC石塑地板、SPC表面實木貼皮的VSPC地板等產品線，正式搶進木地板建材市場商機。

另外，針對中國大陸地區業務持續進行業務組織調整，拓展當地的裝修市場，未來也不排除針對旗下閒置土地廠房進行活化。