〈17:23更新〉海軍S-70C反潛直升機基地進行訓練時，在營區意外墜毀，目前火勢已撲滅，正、副駕駛擦傷，後艙機工長及反潛官傷勢較重，機身尾翼斷裂，上方旋翼斷裂。

一架海軍S-70C反潛直升機於6月22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，疑似因為旋翼片脫落，在營區內意外墜毀，現場冒出濃煙，，海軍司令部22日傍晚證實這項消息，強調目前有4人送醫，無生命危險。

根據目擊者表示，該機疑似翼片在空中脫落後墜地，至於實際原因墜毀的原因，仍待軍方查證後發布消息。

根據海軍官網資料，S-70C反潛直昇機購案於1983年定案，1990年交機，1990年7月19日第一批新機交給海軍使用；該型機由美國賽考斯基公司製造，搭載二具T700-GE-401型引擎，最大飛行速度150節，操作昇限13000呎，任務時限2.6小時，作戰任務裝備搭載有搜索雷達、垂吊式聲納、主(被)動式聲標及空投魚雷，可配合成功級艦及康定級艦艦載作業能力；另可依戰時特性實施不落艦加油及垂直整補作業。

S-70C反潛直昇機具有優異的反潛作戰能力，其主要任務執行反潛作戰，次要任務執行反水面及搜救任務。

在性能諸元方面配備CT7-2D1發動機二具、機身長：64.1呎、翼展：53.8呎、機身高：13.3呎、最大空速：180 節、巡航速度：100節。成軍後成為我國海上反潛主力。