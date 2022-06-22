民進黨今中執會後召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會；基隆市長林右昌與接棒立委蔡適應穿寫著「我愛基隆」「情侶裝」現身。

林右昌與蔡適應用心準備這場記者會，除了「情侶裝」出席，Ｔ恤上「我愛基隆」標幟是屬於林右昌的商標「基隆及圖」，林還特別在去年財產申報中列入，但登記價值為零元。

會中林還把一張陳舊茶几的照片送給蔡適應，這是他剛擔任基隆市長的時候，窮到連委託規劃案的錢都沒有，所以就在市長會客室的兩張小茶几上，自己畫圖、做報告書，再去中央爭取預算。

他說，8年來化不可能為可能，從沒有資源的縣市翻轉基隆，一切都是從這張小茶几開始，盼把這執政的精神傳承給蔡適應，在困難的條件下為基隆打拚。

蔡適應說，自己將接下光榮使命，全力以赴延續林右昌在基隆的進步執政。記得過去國民黨完全執政下的基隆，預算少、補助少，在雙北夾擊下成為邊緣化城市，2014年林右昌當選後，有些理想受制前朝債台高築、有志難伸，後來2016年民進黨中央執政後，每年為基隆補助超過百億元台幣，感謝總統蔡英文大力相挺，基隆才有蛻變機會。

蔡適應說，城博會後大家再次發現不一樣的基隆，現在基隆第一階段蛻變完成，第二階段交給他，「我承諾基隆的建設只會多不會少，交給我來打拼，我絕對和林右昌一樣用都市計劃專業，讓台灣起點城市繼續往前行」。

蔡適應強調，蛻變的基隆已經擺脫過去的高自殺率、高失業率、高離婚率，不能再走回頭路，更無法接受舊時代政治人物，國民黨現在提名8年前被淘汰的待觀察立委，這證明他們還活在過去。「棒球有back to back的說法，代表連續兩個球員打出全壘打，現在林右昌已經擊出全壘打，我也有信心打出全壘打，打出基隆隊最強的一擊」。