夏天來臨，不少民眾紛紛會大啖正處當季的荔枝，不過營養師高敏敏透露，自己曾遇過一名老奶奶，每天都吃一串荔枝，尤其熱愛產量較少、果肉細緻的玉荷包，沒想到因此昏迷送醫！

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」表示，吃荔枝除了建議一次吃5至6顆為限、一天吃1-2次以外，還有「3不」原則，第一點是「不要空腹吃荔枝」，因為荔枝是高GI食物，空腹食用會刺激胰島素分泌過多、讓血中的葡萄糖含量再大量下降，血糖控制不佳者容易出現低血糖、沒力、冒冷汗等症狀。

高敏敏說明吃荔枝的秘訣。（圖／翻攝自高敏敏 營養師臉書）

第二點則是「不要一次吃過量的荔枝」，尤其是糖尿病、高血脂、控制醣份的民眾，更要注意份量，避免血糖波動、血脂肪飆高，建議一次5至6顆即可；第三點是「不要吃沒熟的荔枝」，因為這樣容易影響醣值新生、抑制葡萄糖代謝路徑、造成血糖異常。

高敏敏分享荔枝的功效，維生素C若達 52.3mg可以保護細胞、修復組織，一次吃5至6顆、將醣份控制在約16g，包括檸檬酸、精氨酸、色氨酸等豐富的有機酸、胺基酸可以提升新陳代謝力，含鉀184.7mg可以舒緩緊張焦慮的情緒。

另外高敏敏說明，不同品種的荔枝有不同的營養數值，玉荷包果肉細緻多汁，產量少、價格較貴，一顆約18g的玉荷包，熱量約為12kcal、碳水化合物為3.1g、膳食纖維為0.1g、維生素為10.9mg、鉀為34mg；一顆約15g的黑葉荔枝香甜好吃，熱量約為9kcal、碳水化合物為2.4g、膳食纖維為0.1g、維生素為6.6mg、鉀為27mg。