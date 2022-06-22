關懷弱勢學子，雲林縣虎尾鎮長丁學忠（左四）贈送夜光天使班自行車。（孤挺花家庭關懷協會提供／張朝欣雲林傳真）

「雲林縣孤挺花家庭關懷協會」開辦夜光天使課輔班，提供虎尾鎮弱勢家庭學生各種免費課程，虎尾鎮長丁學忠為鼓勵學生持續向學，22日贈送13輛自行車給即將上國中的學生們，表示疫情打亂了大家的生活，但學習絕不可中斷，希望學生們持續學習，用教育翻轉自己的人生。

孤挺花家庭關懷協會為幫助弱勢家庭、邊緣戶學生，開辦夜光天使課輔班，不僅有課後輔導，為讓學生多元發展，還有國樂、現代舞、車鼓陣、舞獅等多種才藝課程，丁學忠為鼓勵課輔班13名國小畢業生，22日捐贈13輛自行車作為畢業禮物。

丁學忠表示，自行車是畢業禮物，也是遲來的耶誕禮物，去年耶誕節他參加課輔班的耶誕晚會，許多國小學生許願上國中能有1輛屬於自己的自行車，他當場允諾畢業典禮前，將送給畢業生每人1輛自行車，22日實現諾言，親自將自行車送給學生們。

丁學忠說，國小升上國中就是青少年了，必須要更懂事，為自己的未來更努力，自行車象徵靠著自己的力量獨自前行，透過教育翻轉人生，希望收到自行車的學生，在國中第1次考試好好表現，把最好的成績回送給他。

現場13名學生牽著嶄新的自行車，非常開心，表示家裡的自行車都是爸媽在騎，新自行車造型很漂亮，高度也比較適合學生使用。對於丁學忠希望大家上國中第1次考試要有好表現，大喊「沒問題！我們不會讓鎮長失望的」。

關懷協會指出，自行車不只讓學生上國中後可以作為代步工具，到學校通勤更方便，也讓家長不用再花錢購買，減輕經濟壓力，是最實用的畢業禮物。