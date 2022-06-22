網路討論度超高的台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展，即將於6月25日登場，未開展就爆紅的作品，就是這座由法國凱布朗利博物館收藏的清代殭屍歷史文物打造的逼真殭屍，展出單位貼心擺放天壇所準備裝了香灰的平安符，將提供給展出期間在於晚間6~9點來參觀的民眾，害怕的參觀者可以當場索取平安符求心安。

台南市市長黃偉哲22日前往巡視南美館，由南美館館長館長林育淳與凱布朗利博物館展覽巡迴負責人Déborah Lévy女士陪同，黃偉哲致贈台南的特色伴手禮給Déborah Lévy女士，感謝他們來台南展出。

2022年夏季，法國凱布朗利博物館亞洲文明部的策展人朱利安．盧梭策畫的「亞洲的地獄與幽魂」展覽，將巡迴至台南市美術館，除了展示日本、泰國與中國的傳奇鬼怪與地獄觀念，此次巡迴展更特別規劃加入了台灣藝術家作品，增添本展的台灣文化角度。

黃偉哲表示，真是應驗了一句話，既期待又怕受傷害，殭屍展即將登場，但是請大家不用擔心，因為台南是眾神之都，寺廟、廟宇以及教會很多，所以鎮邪擋煞，應該是沒有問題的，但是最重要的，這個展覽是要從文化的角度來切入，大家對於鬼魅、殭屍這一類的一些想法，藉著這個展覽除了從文化角度探討，一方面從人性的角度探討，大家以疫後放鬆的角度來看一看，應該是不錯的，歡迎大家來台南參觀這項特別的展覽。

台灣展出的作品敘述脈絡，對應法國凱布朗利博物館的展覽故事線，有台灣當代藝術家的作品及在地鬼怪的電影海報，邀請藝術家及導演丁善璽、林羿綺、侯春廷、姚瑞中、姚鳳磐、張季雅、張智超、梁廷毓、陳子福、陳云、陳正道、陳國富、程偉豪、黃千倫、廖士涵、蔡佳葳、學甲慈濟宮交趾陶及邵慶旺、顏忠賢展出。期盼呼應台南在地的宮廟與傳說故事，在台灣的視野下，對於本土鬼怪有更豐富的見解。(品觀點記者張雅雲/台南報導)