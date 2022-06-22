亞洲主要股市周三下跌，無力延續華爾街隔夜的大漲。投資人持續關注利率走向和對通膨的擔憂。

周三香港恆生指數低開89點，隨後一路下滑，收跌551.25點或2.56%，為21008.34點。國企股(H股)跌214.58點或2.84%，為7335.00點。

投資人仍在評估，各國央行在試圖透過升息來壓抑通膨之際，央行們將把經濟推向多少衰退。另外最近美股假期過後的熊市反彈，也顯示了投資人對於通膨是否觸頂和聯準會升息感到的不確定性。

科技指數大跌4.37%。成長型股票再次滑落，騰訊跌2.9%，阿里巴巴跌4.1%，美團跌4.7%，京東跌6.2%。

線上醫療股下跌，阿里健康跌13.8%，京東健康跌14.8%，平安好醫生跌5.9%。醫療保健股也下跌3.2%。

新東方在線歇息過後，周三又開始發飆，大漲10.1%，報19.38港元。內地監管當局周三發布網路主播規範，指出直播平台應對主播資質進行審查和備案。