「2022台北國際食品展」今日登場，東元(1504)協同東元餐飲集團各品牌一同展出。東元今年力推的低碳工廠解決方案，在食品展中針對農漁養殖業和食品加工業提出一系列解決方案和節能產品，不但能協助業者達到減少排廢的目的，更能省電節費。

東元展示專為養殖漁業水車增氧設備使用的IE3高效率九溝馬達，關鍵部組所採用的不鏽鋼材質，抗候、抗蝕能力佳，馬達使用壽命更長，省電幅度達7％，購置成本可於一年內回本；再搭配E510s系列IP66高防護等級變頻器，適用於各種農漁業惡劣環境。

東元這次也展示「商用冷凍空調AI節能系統」，針對空調設備和冷凍冷藏設備在商業或工業的應用，提供食品相關產業有效降低能源契約容量，達到最佳的節電效果。這套系統整合了氣候預測、負載預測、和設備能耗模擬軟體等技術，能夠自動分析回傳現場設備參數，由AI自動決定最佳運轉模式，達到節能省電的效果，進而增加企業競爭力。

另外，東元在展場首度展示低溫智能自取櫃，由東元冷凍冷鏈技術提供最佳溫控，保持食材鮮度。設置在社區的低溫智能櫃可減少無人收貨、或在家苦等的情形，省時省能，更省下了碳足跡，打造消費者與業者雙贏的商業模式。