統一獅在與洋炮羅薩解約後積極尋找新人選，原本新洋炮人選已經有譜、只差細節確認中，沒想到總教練林岳平22日賽前卻爆出：「新洋炮確定不來了！」原因是因為母隊開出更好條件，將人留下。

之前傳出獅隊已找到新洋炮人選，18日「餅總」被問到此事時並未透露太多消息，被問到左打還是右打？僅說：「會打就好。」領隊蘇泰安也證實確實有與一為新洋炮開始談約，但還差細節，若有確定消息會再對外公布。

後來傳出獅隊鎖定的是曾經效力美職雙城隊、日本職棒羅德隊的維加斯（Kenny Vargas），但沒想到消息曝光沒多久，今天林岳平卻說：「新洋炮確定不來了！」

林岳平表示，維加斯是在墨西哥聯盟很好的打者，獅隊提出買斷金想要挖角，沒想到母隊端出更高誠意留人。他有些無奈的說：「沒辦法，球團不允許，把他留下來我也很錯愕，他還是選擇留在原屬球隊。」維加斯今年效力墨西哥聯盟新拉雷多貓頭鷹隊（Tecolotes de los Dos Laredos）。

找尋洋炮「見光死」，加上洋投羅昂腳傷歸期未定，獅隊也決定改變策略，餅總說：「現階段改找洋投。」