中國疾控中心22日發布猴痘健康提示。對於個人防護，中疾控提出四點建議：在國外要關注所在國的猴痘疫情資訊；近期已回國人員需注意自我健康監測；近期計畫出國人員需密切關注目的地國家猴痘疫情；其他一般民眾暫無感染風險。

中疾控稱，猴痘是一種由猴痘病毒（Monkeypox virus，MPXV）感染所致的人獸共患病毒性疾病，臨床上主要表現為發熱、皮疹、淋巴結腫大。該病主要流行於中非和西非。2022年5月以來，一些非地方性流行地區的國家先後發現大量猴痘病例，且已出現人際間傳播。為保護民眾健康，特對猴痘疫情情況及疾病預防與治療等資訊進行整理，提出以下健康提示。

中疾控提出健康提示，在個人預防部分：

1. 正在疫情國家旅行或居住的人員。需關注所在國的猴痘疫情資訊。避免接觸齧齒類和靈長類動物（包括動物的血和肉），食用前必須徹底煮熟。如果必須接觸猴痘病人，應避免身體密切接觸，避免與可疑感染者發生性行為，避免共同生活用品（如床上用品、衣物等），照看或探視病人時要做好個人防護（如佩戴一次性乳膠手套、醫用防護口罩、一次性隔離衣等）。注意做好手部衛生，及時用肥皂、洗手液等在流動水下洗手。

2.近期已回國和即將回國人員。近期已回國人員需注意自我健康監測，若在國外有過可疑動物和人員或猴痘病例的接觸史和暴露史，可主動聯繫當地疾控機構進行諮詢和報備；若出現發熱、皮疹等症狀，應主動就醫，並告知接診醫生境外旅居史，以協助診斷和治療。即將回國人員除注意上述事項外，入境健康申報時需配合海關主動報備。

3.近期計畫出國人員。需密切關注目的地國家的猴痘疫情，盡早瞭解猴痘預防和治療的相關知識，如避免接觸齧齒類動物和猴痘病人，避免與病人共用物品，避免與可疑感染者發生性行為，做好個人手衛生，一旦出現不明原因皮疹等症狀及時就醫等。

4.其他一般人群。中國尚無猴痘病例報告，也未在野生動物或入境檢疫中發現猴痘病毒，一般人群暫無感染風險。如發現猴痘輸入病例，主要在其接觸者中存在一定感染風險。