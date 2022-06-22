今年總冠軍賽G6開打前，林書豪在推特指出勇士控衛柯瑞（Stephen Curry）其實「不需要」FMVP來定位他偉大的職業生涯，即使杜蘭特（Kevin Durant）加盟勇士拿了兩冠也不影響。林書豪表示他不懂這種事為何會一直被拿出來談論，同時寫出兩個理由：

Before Game 6, let me explain why Steph does NOT need a Finals MVP to validate his career. In fact, I'm so confused as to why this is even a conversation lol. But here are my top 2 reasons: — Jeremy Lin (@JLin7) June 16, 2022

「第一，柯瑞是例行賽最強球隊裡的最佳球員，也是例行賽MVP並拿下總冠軍，這些都是在杜蘭特加盟之前就做到了。好比韋德（Dwyane Wade）之於詹姆斯（LeBron James）加盟熱火，柯瑞在杜蘭特加盟之前也不需要，他已經是史上最佳的球員之一。」

「第二，伊戈達拉（Andre Iguodala）獲選2015年FMVP，因為他大幅超越了外界對他的期待。如果沒有伊戈，勇士確實拿不到冠軍，但是沒有柯瑞，勇士會被橫掃。並非對伊戈不敬，但是沒人會真的相信伊戈在勇士首冠的表現比柯瑞更有價值。」

一些球迷贊同林書豪的看法，同時有人指出FMVP畢竟是媒體票選出來的，外界的評論自然很重視FMVP。支持柯瑞的人自然相信他是史上頂尖的球員，這座FMVP可以讓反對者很難找到理由來否定他。例如一向嘴硬的老前輩巴克利（Charles Barkley）在今年總冠軍戰之後也老實承認柯瑞是史上最優秀的小個子控衛。