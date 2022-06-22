果農指出，整遍柑橘園掛果量少時，柑橘樹就會長出嫰芽新葉。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌22日上午親赴大湖鄉栗林村視察柑橘災損情況，看到空無一物的柑橘樹，面色凝重。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌22日上午親赴大湖鄉栗林村視察柑橘災損情況，詢問果農災損原因及現況。（謝明俊攝）

大湖鄉部分果園果樹掛果量剩不到一成，整株柑橘樹只有幾顆果實。（謝明俊攝）

苗栗縣是國內柑橘種植生產大縣，今年3月各類柑橘開花時，因遭連續大雨破壞授粉進行，導致結果情況不良，再加上4、5月連續降雨，造成落果嚴重，導致大湖、卓蘭、獅潭、三灣及頭份等柑橘產區掛果量不到4成，部分地區更只剩1成，並且果實成長情況不佳，農損初估超過3千萬元，目前縣府已初步完成勘災，並呈報農委會複查。

據縣府農業處代理副處長蔡政新表示，全縣栽種柑橘總面積超過1300公頃，主要柑橘種類包括椪柑、桶柑、茂谷柑等，另外，還有較少量的帝王柑、砂糖橘等類，由於這次柑橘掛果量嚴重減少情況非常嚴重，所以農業處呈報農損情況，是將全部柑橘類都列入，目前統計農損面積全縣超過4成，初估損失超過3千3百萬元，縣府已向農委會呈報申請天然災害農損補助，如果獲得農委會核准，每公頃可獲補助補助8萬元。

目前柑橘受損嚴重的地區，包括大湖鄉、卓蘭鎮、獅潭鄉、三灣鄉及頭份市等，其中，頭份市有超過80公頃桶柑園受損。據大湖鄉長胡娘妹表示，上午她特別與獅潭鄉長謝春梅共同勘查柑橘農損，獅潭鄉非常嚴重，損害面積高達4成以上，大湖鄉許多果園掛果量不到1成，可預見今年柑橘產量大減。

在大湖鄉栗林村經營果園的黃姓果農表示，去年上半年的乾旱已造成去年各類柑橘成長嚴重受損，產量減少4成，今年3至6月間的連續降雨，造成授花不全，並導致嚴重落果，他所裁種5分多地的各式柑橘，包括椪柑、桶柑、茂谷柑等，至目前掛果量不到以往的3成，甚至有部分果樹低到只剩1成，並且，這些果實生長受影響，就算成熟後也會變成不良果。

縣長徐耀昌22日親赴大湖鄉栗林村視察柑橘農損情況，仔細詢問果農原因及現況，當場指示蔡政新務必全力協助果農爭取農損補助。