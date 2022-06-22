東非坦尚尼亞發生一起駭人聽聞的野生猴群搶走嬰兒事件，雖然村民努力將嬰兒搶回，但孩子仍然傷重不治。

每日郵報(DailyMail)事件發生在6月18日下午，坦尚尼亞最西邊的基哥馬鎮(Kigoma)姆萬貢戈村( Mwamgongo)，剛為人母的沙伊瑪•賽義德（Shayima Said）坐在家門口，照顧她剛出生一個月的嬰孩，結果一群猴子闖入村子，從她的手裡搶走了懷中的小孩，母親又恐又急，立即報警，請求村民與警方幫忙。

當地警長詹姆斯•曼雅馬(James Manyama)表示，猴群沒有走遠，很快就追蹤到，村民們不得不用武力把孩子找回來，但是當村民們試圖強行把孩子帶回來時，他的頭部和頸部都受傷了，而且不幸的是，送往醫院接受治療時仍然不治。

村莊與貢貝國家公園(Gombe Stream National Park)相當接近，也經常傳出人與動物的不期而遇的互動，動物入侵村莊的事件並不少見。

貢貝國家公園的猴類很多，包括橄欖狒狒、紅疣猴、紅尾猴、藍猴和黑長尾猴等等，目前無法確知是哪種猴子犯下的。