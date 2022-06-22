凌華(6166)周三舉行股東會，每股盈餘分配之現金股利0.3元，以周三收盤價55元計算，現金殖利率0.54%。並全面改選董事案，董事當選名單，一般董事五席為董事長劉鈞、增你強(3028)董事長周友義、致茂(2360)代表人黃秀妙、友達(2409)代表人柯富仁、楊正義，友達董事席次增至兩位，增強合作效應；新增一席獨董，獨立董事四席為李維倩、曾志光、魏興海、于永浩。

凌華專注於邊緣運算並致力成為人工智慧的催化劑。為了更聚焦面向未來的挑戰，公司重組產品事業部，將原有三大事業部整合設立「Edge AI」事業群，另新成立「Edge Visualization」事業部與「Autonomous」事業部。

「Edge AI」事業群聚焦於將模組電腦與平台系統智能化，連結OT和IT的關鍵技術，以邊緣運算設備結合AI，提供即時智慧決策的能力，持續深耕於智慧製造、網路通訊、智慧醫療、國防、智能交通等領域。

「Edge Visualization」事業部是由邊緣運算與可視化兩大架構整合而成，透過將有價值的資訊可視化的能力，讓管理成效最佳化。凌華因與友達為策略聯盟關係，雙方在技術層面的合作極為緊密。在雙方專業互補之下，將可協助系統整合廠商與場域業者建構最合身的邊緣可視化平台。

「Autonomous」事業部以驅動機群智主化(Swarm Autonomy)以及自駕車技術為核心，包含硬體業務會以與鴻海共同設立的「法博智能」，另提供相關開源軟體支援及生態系的合作。

凌華並深化與業界首屈一指的策略夥伴的合作關係，提升凌華在全球市場產品能見度，取得商機。包含Intel英特爾、NVIDIA輝達、Arm安謀國際科技、Qualcomm高通、NXP恩智浦半導體、AWS亞馬遜網路服務等。市場商機主要有新推出市場的產品包含推出市場首款COM-HPC Server Type模組電腦COM-HPC Ampere Altra，搭載Arm架構80核心Ampere Altra處理器，為業界首款兼具高性能與低功耗之嵌入式邊緣運算解決方案；推出首款搭載高通QRB5165處理器之SMARC電腦模組LEC-RB5，實現低功耗高效能機器人和無人機應用；推出首款基於NVIDIA Ampere架構之嵌入式MXM圖形模組供邊緣運算和AI應用等數十款新產品。

在產業生態合作方面，凌華攜手生態系夥伴亞旭電腦、財團法人資訊工業策進會，及聯嘉光電共同開發部署整合性的蜂巢式車聯網(C-V2X)解決方案，加速車聯網與自動駕駛科技創新與商業化。此外，凌華為全球首場於印第安納波利斯賽車場舉行的高速Indy自動駕駛挑戰賽(IAC)提供AI運算平台與支援開放原始碼軟體。

另外凌華科技也與桃園市政府合作，推動ROS人才培育計畫，將機器人相關技術應用至智慧物流中心及自駕車等自動化機械與人工智慧領域，達到產官學研合作的目標。