中國外交部發言人汪文斌22日主持例行記者會。就英國《星期日郵報》引述消息人士報導，世衛組織祕書長譚德塞近期私下向歐洲高官透露，新冠病毒最有可能的來源是武漢實驗室洩漏事故。汪文斌回應，世衛組織秘書處已就有關的報導向中方作出了澄清，強調譚德塞祕書長未在公開或私下場合發表任何此類的言論，相關報導內容完全不屬實，祕書長完全反對報導中的有關內容。

汪文斌指出，關於實驗室洩漏假設問題，中方已多次闡述有關立場，實驗室洩漏完全是反中勢力出於政治目的炮製的謊言，毫無科學可言。中方已經邀請世衛組織國際專家組赴武漢相關實驗室考察，聯合研究報告也明確得出了實驗室洩漏極不可能的結論。有關媒體以匿名放風的形式翻炒實驗室洩漏，罔顧事實、用心險惡，也再次證明實驗室洩漏完全是有關方面企圖抹黑中國，阻礙科學溯源，破壞國際抗疫合作大局的政治操弄。

汪文斌表示，當前國際科學界有越來越多的線索將病毒源頭指向全球範圍，美國政府至今未就新冠肺炎疫情最早何時在美國暴發等重要問題給出令人信服的答案，更未就德特里克堡、北卡羅來納大學實驗室高度可疑活動回應國際社會的合理關切。如果一定要就實驗室問題進行研究，必須先對美國德特里克堡、北卡羅來納大學等高度可疑的實驗室進行調查。

有關方面如果真正關心新冠病毒溯源問題，就應該關注美方為何至今都沒有正面回應國際社會的質疑，呼籲美國開放有關實驗室，以實際行動配合新冠病毒溯源研究。