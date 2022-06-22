宏碁(2353)旗下展碁(6776)成功獨家引進瑞士頂級時尚品牌Golden Concept概念店來台，展碁總經理林佳璋表示，將把過去3C代理的數位導流模式帶入精品領域，創造「線上引流、線下交易」的模式，預期也將為營運帶來加值的效果。這次概念店是原廠原汁原味設計來台，將生活緊不可分的Apple Watch結合超跑碳纖維元素、科技工藝，打造精品錶殼，且祭出台灣特色限量款，有望吸引超跑級果粉。

林佳璋指出，台灣內需市場不差，隨著展碁高毛利產品比重增加，將拉抬整體獲利。除了引進Golden Concept概念店外，公司下半年將代理新的儲能產品，持續優化產品組合，看好展碁今年表現將優於去年。

這次Golden Concept概念店來台，推出33款Golden Concept X MANSORY聯名系列，萃取超跑石墨纖維和碳金屬材質，整體重量僅22克，讓超跑級Apple Watch耀然腕間。台灣更專為此系列生產亮彩錶帶，特以氟椽膠（FKM)材質製成，為航太科技特有材質，可承受負40度至225度C。而這款亮彩錶帶的彩蛋，還融入台灣國旗紅、藍、白等三原色，只有台灣獨賣。

林佳璋指出，本土疫情衝擊消費力道，但仍對首家Golden Concept概念店買氣有信心，Golden Concept 概念店是有目標客群，主要鎖定超跑愛好者，運用數位引流，到達成通路實體買賣 。

首家Golden Concept概念店落腳精品一級戰區台北信義計劃區。