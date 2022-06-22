科幻燒腦神劇《西方極樂園》（Westworld）推出第4季，日前在紐約舉辦首映會，主演群伊雯瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）、艾德哈里斯（Ed Harris）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）、詹姆斯馬斯登（James Marsden）、亞倫保羅（Aaron Paul）等卡司齊聚宣傳，而第4季加盟演出的香港男神吳彥祖也帥氣現身會場，先前他更在個人社群上開心分享：「能演出這部影集我真的興奮極了，因為我是這齣劇的忠實粉絲。無論是影集中的老將還是跟我一樣的新血，和大家一起工作都充滿樂趣，你們猜得到我演的是人類還是機器人嗎？」

該劇故事從運用高科技及人工智慧打造的西部樂園展開，裡頭被人類操縱玩弄的機械人在覺醒後展開大反撲侵入真實世界，而飾演機械人主角並在新一季中以新身分亮相的伊雯瑞秋伍德也分享劇中龐大複雜的世界觀，更讚嘆這齣劇彷彿能看透未來，她說：「若你回去重看第一季，我認為許多當時看似不合理的情節，現在再看都會恍然大悟，我覺得這部劇一直都會是這樣的概念。經過越久時間再回去重看，會讓你更吃驚，因為這齣劇真的知道未來前進的方向，我們以為我們已經越走越遠，其實我們一直都掌握著趨勢。」《西方極樂園》6月27日在CATCHPLAY＋影音平台的HBO GO專區上架，