大陸女星祝緒丹2019年《倚天屠龍記》飾演周芷若一角爆紅，她以出眾的外貌和氣質，被網封為「最美周芷若」，晉升為女神代表，祝緒丹也不吝嗇放送福利，她今（22日）就曬出一系列空中瑜珈照，並挑戰各種姿勢，儘管練習過程中，一度嚇到花容失色，但照片依舊柔美、優雅，祝緒丹的零贅肉身材也跟著曝光。

第一次接觸空中瑜珈的祝緒丹，練習時一度嚇到花容失色，她崩潰直呼：「不行啊，救命啊」，不過祝緒丹為了突破自我，仍克服心理恐懼、鼓起勇氣把身體懸掛在吊布上，加上她有舞蹈底子，便很快就抓到空中瑜珈的技巧，祝緒丹輕盈柔美且優雅地伸長手臂和長腿，展現力與美的結合，好身手看不出是一位初學者。

祝緒丹展現力與美的結合。（圖／取材自祝緒丹微博）

祝緒丹很快就抓到空中瑜珈的技巧。（圖／取材自祝緒丹微博）

祝緒丹也直呼：「淺嘗試了一下空中瑜珈，練完覺得自己可以變身了」，而她挑戰各種姿勢，纖細蠻腰和一雙長腿全都露，零贅肉身材相當吸睛，畫面美感爆棚，網友也大讚：「這些動作真的好美啊」、「身材太好了」、「在空中依舊優雅」。

今年4月滿30歲的祝緒丹以模特兒身分闖出知名度，並進入演藝圈，祝緒丹在出道初期交出不少戲劇作品，直到她加入楊冪的公司嘉行傳媒旗下後，祝緒丹在電視劇《三生三世十里桃花》飾演反派角色「玄女」、青春劇《囧女翻身之嗨如花》飾演女主角魯如花而爆紅，祝緒丹並在2019年《倚天屠龍記》飾演周芷若，大獲好評，也讓她被封為「最美周芷若」。