美國在台協會今日發文指出，美國在台協會商務組日前帶領投資美國高峰會台灣代表團成員，參訪台積電位於亞利桑那州的新廠工程。

AIT表示，台積電正為提供其上下游供應商提供新的機會，於亞利桑那州和美國其它地區擴大製造產能，其中包括供應化學、設備、物流還有氣體的廠商。

此次AIT領軍30多家對參與台積電未來新案子非常有興趣的廠商到亞利桑那州實地參訪，期待未來有更多的合作。