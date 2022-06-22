後疫情時代全台民眾針對健康防疫意識大幅提升，居家防疫成為一股新的風潮。華興集團（6164）今（22）日宣布攜手與全球領先的光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗（ams OSRAM）推出紫外線抗菌空氣清淨機，不僅防疫機能到位，更是滿足民眾對質感家電的要求。

如何與病毒共存是現今人們的生活常態，華興集團董事長劉守雄表示，我們累積了45年的專業光學經驗，加上使用艾邁斯歐司朗全球領先的UVC抗菌技術，設計出適合國人使用的紫外線抗菌空氣清淨機，讓生活空間中的抗菌防護及環境健康更安全。

美國疾病管制中心與歐盟前後公開建議室內病毒抑制需靠UVGI，艾邁斯歐司朗台灣總經理Alan Chung表示，艾邁斯歐司朗身為全球領先的光學解決方案供應商長期深耕於感測與光學技術領域，持續推動創新；此次使用的UVC技術可在3.6 mJ/cm2的輻射量下，去活化多達99.99％的病毒，有助於更高效率的空氣消毒系統。華興集團行銷長沙舟表示，加了紫外線的清淨機除了可以抑制冠狀病毒也能夠適用於之後不同的變異株，由艾邁斯歐司朗做的實驗證實能在抗疫過程中發揮積極作用。

結合台灣品牌與德國扎實科技工藝的BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機，採主動式抗菌的創新觀念，先讓濾網專注於過濾，再透過紫外線主動抗菌，有效抑制病毒、細菌、黴菌、塵蟎解決濾而不除問題；同時，結合「香氛擴香」功能設計，兼顧空氣品質與療癒生活，此次也與來自法國芳療師品牌HERSTORY合作，採用得到歐盟Ecocert有機認證之法國精油，不只清淨再加上療癒的功能，全方位提升國人居家防疫生活優質美學。