今（22）日正式向法院提起訴訟，將要求承攬廠商拆除地上物、塗銷本案地上權，並賠償縣府應有之損失。（縣府提供）

歷經10年、3任縣長，坐落於金門林務所園區旁的「綠色休閒渡假園區BOT案」，因整體工程進度嚴重落後、未能依契約期限營運，縣府2020年向承攬廠商「金門樂活假期酒店股份有限公司」提起終止契約之要求，後續又經多次的協商、協調程序確認後，昨正式向法院提起訴訟，將要求承攬廠商拆除地上物、塗銷地上權，並賠償縣府應有的損失。

金門縣府為配合林務所園區轉型、活化並整合觀光資源，2013年與金門樂活假期酒店股份有限公司，依促進民間參與公共建設法簽訂「金門縣綠色休閒渡假園區興建、營運及移轉案」投資契約，契約期間達50年，原定2016年完工及營運，目標是藉由休閒渡假園區的設置，活化觀光資源、增加就業人口，縣府也能從租金、權利金獲取收入，營造縣府、廠商、民眾3贏願景。

這項BOT案於2015年初進度還算正常，該公司也投入新台幣4億多元的自有資金，但後續因工程進度落後、財務融資問題，導致原定應於2016年5月29日開始營運之日期跳票，迄今累計進度為25％，僅有鋼骨結構豎立於林務所園區旁，且鋼構已有鏽蝕，周邊圍籬也有毀損等情形。

縣府說明，此案自2015年起便再無工程進展，整個工區閒置多年，2020年7月縣府依合約內容認定已達重大違約且未有改善情形，函文通知該公司終止契約，但該公司主張因兩岸情勢、旅遊觀光團人數劇減，不同意縣府終止契約，雙方便依照契約規定進行協商、協調委員會程序，因受新冠肺炎的影響，相關程序至近期才確定。