大歷史(Big History)是最新的一門跨領域學科，目標是找出人類在宇宙演化進程的歷史座標，世界觀學院創辦⼈、⾸位登上國際⼤歷史年會的台灣講者，以及英國心智圖發明機構Thinkbuzan認證的全球講師李佳達，6月21在佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座中，以「變局下的大歷史思維」為題，引領聽眾重新找回對世界的好奇心，用更全面的視角，更豐富的想像力來理解這個世界。

世界觀學院創辦⼈、⾸位登上國際⼤歷史年會的台灣講者及英國心智圖發明機構Thinkbuzan認證的全球講師李佳達，受邀至佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座，分享大歷史思維。(圖/佛光山惠中寺提供)

這個時代所面對最大的挑戰是什麼？李佳達表示，未來的學習重點，在於學習應對未知的智慧，該如何為自己準備呢？關鍵在於，能否用深刻⾒解去理解世界的運轉機制、應對問題的⾏動⽅針、遇到衝突時價值觀的取捨及同理⼼、能否創造機會，對外連結到更多的場合與形式。除此之外，大歷史還提供一個核心的素養，就是世界觀。

李佳達以照鏡子的變色龍變色與否來解釋「世界觀」是動態理解，並且反饋自己和世界關係的過程，從自己出現在世界中的樣貌，去思考我是誰？該往哪裡？並以哥倫布和鄭和的航海圖來說明「觀」是找到對照物，映照出自己的定位。「觀」是大歷史思維的中心思想，找出自己的定位，則是大歷史所要探索的。

總括一句，大歷史是講述一個138億年來，我們可以怎麼觀世界的故事。沒有單一的角度，每個人都是情境編織者，可以建立自己的觀點。偉大的歷史著作不僅能夠理解歷史中的因果關係，而且能夠理解歷史學家和其他人感知歷史的方法。李佳達也舉出過去3本著作中的內容為例，凸顯一個概念：「一切歷史都是當代史，歷史就是活著的心靈自我認識。」—哲學家 羅賓·喬治·柯林武德Robin Collingwood。

李佳達表示，大歷史思維看待一件事，會從更廣一點、更深一點、更大一點及更近一點各層面提出「大哉問」(Big Question)，比如最簡單的「我是誰？」能否用至少4個以上的不同思維模型來描述問題？又從歷史故事舉例，可以連續問5個「為什麼」？」「然後呢？」來看見事件背後真正的原因，看更大範圍的影響因子及更大的系統結構，然後把所學知識帶進生活中實踐。

因此學大歷史要練習問「大哉問」，這也是大歷史的重要元素，透過大哉問找到更多理解事情的方法。李佳達告訴聽眾，每個人可以思考自己人生中最想探究的大哉問是什麼？這是面對變局中，需要反覆思索的問題。用所學知識，找到對照，尋出人生方向，即所謂學以致用，找到自己在世界中的定位。

李佳達再進一步指出，大歷史思維是打破科系，將世界看成一個整體，而不是用片面的知識去理解這個世界，所有事情是彼此相關的。哥倫布會發現新大陸是受《世界的形狀》一書所吸引，而興起探索世界的念頭，而後又影響麥哲倫成為第一位環繞世界的航海家。李佳達認為任何教育、任何學習，都在創造「大歷史的海賊王時刻」，給予孩子探索世界的熱情，讓下一代興起「世界好大，我好想去看看」的想法。也期許大眾找回對世界的好奇⼼，將宇宙視為⼀個整體，跨界跨領域去繼續探索世界深處的秘密。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予講師李佳達（右）。(圖/佛光山惠中寺提供)

在Q&A時間，李佳達回答聽眾提問表示，在探索過程中遇到倦怠，可透過不斷試錯及修正，找到自己真正有興趣的事；自身無法想到4個不同思維模型，則可以找不同領域的人士一同討論，以得到新的衝擊，獲取新的收穫；學習大歷史則可先從學習問題解決切入。