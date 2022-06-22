台北市長柯文哲上任後取消普發敬老金。市議會日前通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，恢復敬老禮金發給65歲以上長者、55歲以上原住民長者，不設排富條款。台北市政府覆議失敗後，向行政院聲請函告無效。行政院今回函指出，尚難逕予認定有牴觸憲法、 「地方制度法」及「財政紀律法」之規定。

王欣儀在議會大會表示，柯市府要請行政院來函釋，認為議會通過的自治條例牴觸憲法、地方自治法跟財政紀律法，今天行政院已經正式回函給台北市政府，明確表示本自治條例議決案，難認定有牴觸憲法、地方自治法跟財政紀律法的規定。

王欣儀說，柯市府不要再推拖拉了，應儘速公告「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，市府應要按照自治條例來執行，將重陽敬老禮編列於2023年度總預算案，於下會期送入議會審查。

根據回函內容，行政院認為台北市議會以自治條例為給付行政之立法，依現代法治國家行政、立法兩權之權限分配原則，亦難謂違反憲法所定機關功能分工之制度設計。

地方制度法部分，行政院提及，直轄市議會對於直轄市政府所提預算案不得為增加支出之提議，規範針對「預算案」的審議而言，立法者自行提出法律案或自治條例案致增加預算支出，並無違反上開規定。

對於是否違反財政紀律法，行政院指出，北市府對發放金額有裁量權限，尚難遽予認定本自治條例將大幅增加預算支出，從而牴觸上開規定。 政院總結，本自治條例之議決案尚難逕予認定有牴觸憲法、 「地方制度法」及「財政紀律法」之規定。

台北市政府表示，對於行政院針對「台北市重陽敬老金致送自治條例」牴觸憲法及法律之無效回函深表遺憾，市府將依據函文內容「零基預算」及「財政收支平衡」的精神，按照施政優先順序分配資源，就預算配置做整體性考量，後續再評估編列預算。