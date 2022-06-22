交通部長王國材（左六）22日前往桃園機場視察「第三航站區主體航廈土建工程」與「第三跑道建設計畫」，並在工區前第三航廈工程團隊合影留念。（陳麒全攝）

交通部長王國材22日前往桃園機場視察「第三航站區主體航廈土建工程」與「第三跑道建設計畫」，也到移工宿舍區，體驗勞動安全訓練設施。王國材表示，感謝所有施工團隊跟桃機公司同仁的努力，第三航廈工程完工後，將是國門的大蛻變。（陳麒全攝）

交通部長王國材22日前往桃園機場視察「第三航站區主體航廈土建工程」與「第三跑道建設計畫」，也到移工宿舍區，體驗勞動安全訓練設施。王國材表示，感謝所有施工團隊跟桃機公司同仁的努力，第三航廈工程完工後，將是國門的大蛻變。

王國材在抵達桃機後，先由航政司長何淑萍、機場公司董事長林國顯及總經理但昭璧等人陪同下，聽取工程團隊簡報。桃機公司表示，在行政院、交通部的協助下，桃機公司於2021年完成第三航廈土建、機電等工程發包，目前正進行土方開挖、鋼構組立、RC澆置各關聯標界面協調等作業，工程推動順利符合預期。其中主體航廈鋼構工程克服國際鋼材短缺之困難，總計1425件鋼構吊裝已完成832件，預計今年即可完成B2至3F之鋼構吊裝。

王國材指出，今日視察了解三航廈營建進度超前，他肯定施工單位、監造單位跟機場公司等施工團隊，在工程進度上掌握得非常好，所以第三航廈整體工程會依照規劃在2026年全數完工，依序於2024先完成北登機廊廳、2025年完成主體航廈，2026年再完成南登機廊廳建設，按照這樣的進度進行。

他也提到第三跑道區段徵收作業於去年10月開始，將進行到2024年11月，之後就會全面施工，預計2030年三跑道全面完工。目前徵收區域中，還有15％的住戶尚未搬離，這段時間將會先建後遷，2024年6月前會持續與未搬離的住戶溝通。

王國材在視察完畢受訪時表示，第三航廈完工後，年容量為可增至4500萬人次，桃園國際機場的年旅運量會從目前的3700萬，成長至年旅運量8200萬人次，將會成為進軍全世界的頂尖機場。目前桃機南北兩條跑道每小時起降約50架次，第三跑道完工之後，未來每小時可提升至每小時80至90架次，有效擴充營運量能。

王國材說，桃園機場第三航廈及第三跑道從2026至2030年接續完工後，將是國門的大蛻變，非常感謝所有施工團隊跟機場公司同仁的努力；尤其機場公司掌握疫情期間整建南北跑道，第三航廈跟第三跑道進度也都有顯著的進展，緊接著就是要迎接國境的開放，隨著旅運量的增加、航廈跑道的興建，都是國家門面嶄新的開始。

王國材除了聽取工程簡報並至工區了解工法以及施作進度外，也在榮工工程總經理黃維焄、三星物產營造常務嚴晟鎔，與世曦工程顧問協理宋建宏等人陪同下，到331名移工居住的宿舍區，實地參觀移工寢室、用餐區域及盥洗間，關心在桃機工作移工居住環境。

王國材也穿上鋼頭鞋，在勞動安全訓練設施區，體驗鋼頭鞋防止物體墜落、穿刺傷害腳趾的情況；他對宿舍區不但有設置安全體驗區，還注意到越南跟泰國移工不同的宗教信仰，相當滿意，算是移工的生活示範區。