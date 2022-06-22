林務局大湖工作站卓蘭辦公室，2021年3月由縣府列為歷史建築。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真

苗栗縣境內有許多有形文化資產，包括國定古蹟鄭崇和墓、縣定古蹟房裡蔡泉盛號等，為讓民眾更了解文資審議過程，苗栗縣政府預計27日召開古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會，並開放民眾旁聽，即日起到26日讓鄉親申請報名。

此次會議將審議林務局大湖工作站卓蘭辦公室、大湖鄉龜山遙拜所石燈籠、日據時期日警在蕃地殉職者忠魂碑以及公館行修寺等4件文資案。

林務局大湖工作站卓蘭辦公室，位在卓蘭鎮新厝里，建造於日治時代，建築物空間格局為辦公室與宿舍一體，是當地林墾相關的辦公兼住宿建築，見證地方林業發展，2021年3月由縣府列為歷史建築，因土地分割要確認分割後的地號跟面積，所以會議中將提出審議。

苗栗大湖法寶寺建於1945年，戰爭結束後，地方信眾聘請達道法師駐錫，改名「光復庵」，1945動工重建，改為「法寶寺」。法寶寺後山仍可見「大震災大湖郡紀念塔」和「林田家族墓園」，以及部分石燈籠、柱珠殘跡，鄰近還有蕃地殉職者忠魂碑。這次審議會中，將到現場會勘評估石燈籠、忠魂碑的文史價值。

公館行修寺創建於清朝時代1874年，原名為觀音寺，寺廟中供奉著釋迦牟尼佛與觀音菩薩，因為1935年關刀山大地震導致寺廟毀損，後來修建以檜木樑柱結構與黑色的唐風屋頂，至今有百年歷史。目前文資學者認為有保存價值，27日將提出審議。

縣長徐耀昌表示，文化需要經年累月的堆疊，縣府對於在地文化的傳承與發展不遺餘力，多年來指定／登錄縣定有形文化資產計國定古蹟1件、縣定古蹟15件、歷史建築58件、文化景觀4處，11件一般古物，期能透過縣府與民眾的共同努力，進而認識及保存苗栗文化，並透過民眾參與，共同追求文化多樣性，尊重人類創造力，以俾有形及無形文化資產的保存與創新。

文化觀光局長林彥甫表示，苗栗縣是個具有多元文化的地區，如國定古蹟鄭崇和墓、縣定古蹟房裡蔡泉盛號等，均為本縣具代表性的有形文化資產，期盼透過開放旁聽，廣徵民意、匯集各方意見，喚醒全民對文化資產的重視，使文化資產指定登錄決策更加完善，也藉此讓民眾了解各項審議過程，落實全民參與、政府公開透明的目標。

本次會議旁聽申請自即日起至6月26日前提出申請，以便安排座次；如需表達意見請事先一併申請(以3分鐘為原則)，會議中禁止攜帶廣播設備、棍棒、器械、化學製劑及其他危險物品，並不得於會場內大聲喧鬧、鼓譟或其他干擾會議進行。

此外會議進行中禁止攝影、錄影或錄音，其餘規定請參閱苗栗縣政府文化觀光局網站活動快訊查詢。