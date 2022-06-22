印尼外交部長今天表示，總統佐科威下週將訪問烏克蘭和俄羅斯，推動兩國和平解決衝突。今年擔任20國集團（G20）輪值主席的佐科威將成為首位進行這類訪問的亞洲領袖。

今年的G20峰會籠罩在俄烏戰爭的陰影下，部分西方國家要求將俄羅斯排除在外，否則不惜杯葛將於11月舉行的峰會，印尼則努力試圖維持成員國間的團結。

印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）表示：「總統展現對人道危機的惻隱之心，將致力對這場戰爭造成的糧食危機，以及所有國家受到的衝擊，特別是開發中和低收入國家，做出貢獻。」

「他將持續推動和平精神。」

俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，區域內陷入連月來的戰鬥，莫斯科則稱這場戰爭是「特殊軍事行動」。

俄烏衝突已經導致供應鏈嚴重受阻，引發糧食和能源危機，造成許多國家通膨飆漲，其中部分國家甚至實施出口管制，以確保國內供應無虞。

佐科威（Joko Widodo）將會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。佐科威之前已邀請兩人參加11月在印尼峇里島舉行的G20峰會。

勒特諾表示，佐科威將在德國召開的七大工業國集團（G7）峰會，以及G7成員國和其他國家領袖間的雙邊會談中，討論糧食安全問題，並強調俄羅斯和烏克蘭天然氣、石油、大麥、小麥等產品的重要性。

勒特諾說：「目前的局勢相當複雜。戰爭若持續將對人類造成衝擊，包括糧食、能源和金融危機。」勒特諾還說，身為G20輪值主席的佐科威近來已和聯合國、德國和土耳其等領袖討論。

「我們決定不使用『擴音器外交』（megaphone diplomacy），以促成世界的巨大利益。」