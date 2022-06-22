苗栗縣縣長盃國標舞比賽，6月12日舉行賽程，爆出賽服爭議事件。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府委託苗栗縣體育會國際標準舞委員會，於日前舉辦苗栗縣長盃青少年國標舞錦標賽，賽中爆發賽服不合格爭議，但賽程主持人卻當場宣布賽服不列入計分，由於國標舞比賽中，向來賽服都是重要評審項目，這項宣布立即引發在場選手、教練及家長抗議，有刻意護航特定隊伍之嫌，但主辦單位仍不為所動，縣府也低調表示尊重體育會決定，家長不滿主辦單位破壞賽制，並嚴重打擊小選手信心，決定披露此事。

苗栗縣2022年縣長盃青少年國標舞比賽，6月12日比賽結束，這次比賽冠軍隊，將代表苗栗縣參加今年10月在嘉義登場的全運會，全運會首次將13歲以下舞蹈運動選手組別列入比賽，並有單人、雙人和隊形舞項目。全運會的賽制規定，其中13歲以下單人單項選手需著「素服」，服裝不得露背，不得有水鑽、亮片、流蘇素材等。

結果當天賽程開始前一刻，司儀突然臨時宣布，13歲的單人單項比賽，服裝不列入評分項目，以舞技為主，讓現場參賽小選手、教練及家長一陣錯愕，等到比賽開始，才發現有特定團體參賽者的服裝不符規定，主辦單位有護航之嫌，比賽結束5項5人獲獎，其中有2人是這個特定團體的成員。

隔天，苗栗縣國標舞競技協會及多名選手家長，向縣府教育處提出申訴，國標舞委員會總幹事葉瑞美出面解釋，因為實在太多選手穿「花服」，不忍心讓他們不能比賽，不得已只好臨時改規則，並有請示過總會。

家長指出，明明賽制規定13歲以下單人單項選手需著「素服」，但是承辦本次比賽的國際標準舞委員會總幹事葉瑞美，其所屬教室的選手全都穿「花服」，明顯違反賽前公布的比賽規則，並有替自家選手護航之嫌。廖姓家長表示，不符規定還能獲獎，並取得代表隊的資格，完全沒有公平、公正原則可言。

葉瑞美對此表示不便發言。縣府教育處則低調回應，有關比賽爭議處理，尊重體育會的決定，並尊重裁判評分，維持現行比賽結果。由於歷年來苗栗縣舞蹈項目選拔爭議不斷，縣府已請苗栗縣體育會針對裁判產生、爭議處理、評分標準等比賽過程待改進的部分，2個月內提出改善方案。