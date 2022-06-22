台股21日指數出現大漲後，22日漲多回檔，由於市場關心聯準會主席鮑爾到國會聽證，美股電子盤走弱，加上權值股除息前後，市場反應不佳，收盤指數再創回檔新低，終場場加權指數下跌380點，收在15,347點，成交量為2,785億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，鮑爾將到參院銀行委員會與眾院金融委員會就貨幣政策發表半年一度的證詞，由於聯準會才剛一舉升息3碼，創近30年來最大升幅，市場將聚焦鮑爾的貨幣政策報告。

由於上周利率會議偏向鷹派，導致全球股市紛紛演出大幅回檔走勢，若鮑爾看法能較為溫和，有利於美股近期持續跌深反彈，反之，若能維持上周態度，短線反彈的美股氣勢，恐將再受到抑制。

融資近4個交易日合計減少212.57億元，顯示近期融資餘額持續減肥，籌碼持續沉澱中，後續大盤融資餘額若能減少幅度大於指數跌幅，對於大盤築底有幫助。

另外，觀察目前日線技術指標來看，雖然日KD指標、RSI指標均維持空方，但目前已經再超賣區，加上指標與指數有背離跡象，再加上再過六個交易日，上半年結束，今年上半年股市表現不佳，投信績效也不佳。

以開放型基金為例，目前只有5檔報酬是正，但主要都是反向基金或者是商品基金，若以股票型基金來看，跌幅小於20％的基金寥寥可數，多數股票型基金績效不佳。

隨著季底接近，投信或有機會季底作帳拉抬績效，因此，雖然大盤仍為空方走勢，但在籌碼沉澱、指標低檔、季底作帳下，短線有機會醞釀跌深反彈。