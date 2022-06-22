運勢命理網站「旺好運」分享，水晶具有超強能量，不同的水晶具有不同的功能，透過互相搭配，能夠增強身體的能量氣場，不過，戴水晶前應該要了解水晶屬性，並且定期做好淨化與調整，就能讓水晶成為自己最好的守護神。若將水晶戴在手腕上也要注意，身體氣場有「左進右出」的原則，應該視配戴目的來選擇要戴在左手或右手上。

戴左手：戴左手是要注入能量氣場，像要強化財運，提升運勢的黃水晶、鈦金等強運的手串。

戴右手：而要排出負能量，或是要散發磁場吸引人注意就適合戴在右手，像是橄欖石或粉晶招桃花人緣等，就要戴右手，有助於桃花朵朵開。

不同的水晶，所能幫助強化的力量也不同，過去大家以為，只要把水晶往身上戴，或擺放在家中，就能得到水晶的能量，其實並非如此。有些人可能會感覺買了水晶沒有效果，甚至愈來愈倒楣，運勢變差，很可能是選錯水晶或用錯方式，唯有針對目的來選擇不同的水晶，才能帶來有用的能量，用對才能加分。

水晶是能量的媒介，可以集中、傳遞、轉化、儲存等，強化身體原本能量，也能轉化排出不好的能量，所以，戴對水晶很重要，更重要的是戴對手，才能把好的留下，不好的排出。人的氣場流動是左進右出，能量都是左手進入，右手排出，當你在測試水晶能量時，最好是用左手去測試，特別有感覺，因為是接受能量。右手則是排出能量，戴上適當的水晶，就能夠把身體裡的負能量、負面情緒引導排出，讓運勢逐漸轉旺。

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