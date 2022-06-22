《裸身求愛21天》讓粉絲嗑瓜直擊這場史上最瘋狂又「抓馬」的荒島約會冒險。（Discovery提供）

當生存都有問題，真愛是否存在？16位單身男女，不畏艱險，勇敢挑戰裸身荒島生活21天。冒險實境節目《原始生活21天》成功開創收視好口碑後，Discovery頻道即將推出《裸身求愛21天》節目，讓粉絲嗑瓜直擊這場史上最瘋狂又「抓馬」的荒島約會冒險，為了尋找真愛，8對寬衣曬肉的青春男女們，得面對荒島求生21天的殘酷考驗，生活裡的方便舒適蕩然無存，樣樣得靠DIY苦撐，愛情能否逆勢成長？裸體求愛除了點燃熊熊慾火外，能照亮愛情的真實模樣嗎？ 令人相當好奇。

《裸身求愛21天》把人們傳統上墜入愛河的方向顛倒過來，從光著身體的尷尬第一次見面開始，再經歷求愛的各個階段，最後穿上衣服那一刻決定是否對方是否就是真愛。綿延數公里的雪白沙灘、清澈見底的湛藍海水，看似是墜入愛河的完美之地，這個伊甸園沒有現成的食物、飲用水或衣服，參加者要仰賴最原始的本能求生，克服一道道挑戰，他們倆倆一對，手把手搭建遮陽擋雨的屋棚，腳踏實地四處覓食。醒時忍受挨餓折磨，睡時肉身去擋蚊蚋叮咬，身心俱疲是遲早的事。然而身體赤裸，內心是否毫無保留？原本是天作之合的一對，在認識島上的其他人之後，關係是否會生變？ 初吻、爭執和三角戀一一浮現。

參加的8位單身男子和8位單身女子個個顏值擔當，但同樣都是因為在現實生活中找不到真愛才孤注一擲。有帥哥酒保、夏威夷小姐、消防猛男、心理學博士等等，而每個人裸身求愛的原因都不同，有人想要自我挑戰，找到理想中的自己，有人在現實社會一直遇人不淑。但共通點都是他們深信在此處發生的愛情，絕對貨真價實。因為沒有網路，更沒有手機與充滿誘惑的夜店。

生性猴急的酒保班尼，想要找能帶給他啟發，又愛冒險的理想女性。他在脫光上路後不久，就遇到來此尋覓靈魂伴侶的夏威夷小姐坎蒂斯。尷尬裸裎相識後，按圖找到落腳棚屋。帥氣的班尼是坎蒂絲的菜，而班尼則因感受到被青睞，而顯得自信爆棚。相處不到24小時，他們相互依賴，關係突飛猛進。口渴難耐的兩人決定跳島尋找水源。頂著毒辣的太陽，他們就地取材編制竹筏，成功撐筏渡水到乙島。靠岸時巧遇32歲的「渣男磁鐵」布芮，與正大談男女都能愛愛的奈爾森。這一巧遇，班尼和布芮閃電般煞到彼此，布芮小鹿亂撞，心花朵朵開；在班尼肩膀上的魔鬼與天使大吵，究竟該專心對待相處最長的坎蒂斯，還是保留單身才有的擇偶權限？首集登場的8對男女，忘情裸泳慾海之中，激起一波波刷清三觀的出奇巨浪，究竟誰能速配成功，安全上岸；誰又功敗垂成，溺死汪洋？《裸身求愛21天》本周六（25日）晚間10點於Discovery頻道首播， 隔週在MyVideo跟播。