朱立倫日前訪美稱國民黨「親美」。對此，前立法院長王金平今（22）日出席活動時表示，國民黨很早以來就定調是「親美友日和中」；至於朱稱九二共識為「沒有共識的共識」，王金平回應「那是他的看法，我們給予尊重」。同場的前國民黨主席江啟臣則對農漁產品屢遭大陸禁止進口表態，稱我政府應該要負責任地把制度安排好，而不是讓人民無所適從、自行解決。

王金平與江啟臣今日出席新北三重先嗇宮舉行的「2022（壬寅年）兩岸共祭人文始祖伏羲典禮」，於場邊接受採訪時，作上述表示。

當記者問及朱立倫訪美時的「親美」說，是為了撕掉「親中」標籤時，王金平回應稱，國民黨很早以來就是「親美友日和中」，這是長期以來的定調，沿著這個調子往下走，既能與美國增進關係，同時與日本友好、與大陸和善和平，這樣才真正是我們目前國家處境應該有的作為。

對於朱稱九二共識為「沒有共識的共識」，王金平簡短表示：「那是他的看法，我們給予尊重」。另外，外界質疑國民黨的縣市長提名「一團糟」，王金平說，他尊重黨中央的作為，「黨中央的決定應該都是正確的」，身為黨員，他對黨的決定會接受並給予支持。

近期屢屢有台灣的農漁產品遭大陸禁止進口。江啟臣對此指出，兩岸交流一直持續進行，但過程中可能產生涉及管轄權、關稅、進出口方便等問題，這是政府應扮演的角色。我方政府如果要幫人民輸出工業產品和農產品，應該要負責任地把制度安排好，而不是讓人民無所適從、讓人民自行解決。「如果防疫是自主因應，貿易也要人民自行解決，那我們要這個政府幹嘛？」

江啟臣續指，政府不應該拿兩岸的政治問題當藉口，這是兩岸的人民與經貿問題，應該要優先解決。他呼籲北京政府與蔡政府都應該站在人民的角度，來解決貿易上遇到的問題、人民交往上遇到的問題。

對於參加兩岸共祭人文始祖伏羲典禮，江啟臣說，兩岸都是中華民族，今天進行伏羲大帝的共祭，也是很有意義的交流，對兩岸人民之間的交往是很正面的，希望兩岸政府能多著重在人民的交往，而不只是在有爭議、沒共識的政治面與主權方面。他說，兩岸政府都該以民為本，回到人民的本位來思考兩岸交流問題，「人民才是最大的關鍵」。