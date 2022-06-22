高雄市社會住宅「福山安居」22日動土，共規劃220戶，預計2025年底完工，高雄市市長陳其邁表示，高雄市目標興建1萬戶以上社宅，近期也會公布青年購屋貸款利息的補貼，來協助減輕青年在購屋上的負擔。

22日內政部政務次長花敬群、高雄市長陳其邁、高雄市副市長林欽榮出席「福山安居」社宅開工典禮，包括立法委員劉世芳、市議員李雅芬、陳麗珍、陳玫娟、李雅慧、李柏毅、黃文志及在地里長，也到場動土祈求工程順利。

「福山安居」規劃地上12層、地下3層，共220戶，基地位於左營福山里，華夏路、博愛四路及重忠路所夾街廓，鄰近高雄榮總、半屏山園區與15座公園，離高鐵左營站僅15分鐘，離國道一號鼎金系統約2公里，交通機能完善，並規劃日照中心、托嬰中心，創造全齡友善居住環境，預計於2025年底完工。

除了「福山安居」外，後續還有岡山社會住宅，以及在亞灣的2處社會住宅，在大寮捷運站周邊也正在規劃1處社會住宅，增加社會住宅供給，高雄市政府目標是超過1萬戶。

「福山安居」為中央在高雄從去年至今，第6座動土社會住宅，陳其邁表示能有中央的資源來加速推動高雄的社會住宅政策，市府樂觀其成。高雄市政府目標是超過1萬戶社會住宅盼落實居住正義，此外市府也透過多元配套如課徵囤房稅增加3億稅收，並擴大租金補貼規模，讓更多年輕朋友受惠，減輕經濟負擔。

陳其邁說，市府最近會公布青年購屋貸款利息的補貼，去年高雄銀行也跟市府合作，以幾乎是全國最低的利率提供給青年的首購，今年也會用利息補貼的方式，來協助減輕青年在購屋上的負擔。

內政部政務次長花敬群表示，內政部非常願意到高雄蓋社會住宅，尤其近2年來推動有如神助，感謝陳其邁及市府團隊通力合作協助，去年在高雄已招標出4600戶左右社會住宅，今年中央預計將朝累計7500戶以上來邁進。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)