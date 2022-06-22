宜蘭縣五結鄉為推廣優質農產品，6月25日上午8時至10時，在五結鄉農會蔬菜集貨場辦理「111年度瓜瓜推廣健行活動」，活動全程免費。（宜蘭縣五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣五結鄉為推廣優質農產品，6月25日上午8時至10時，在五結鄉農會蔬菜集貨場辦理「111年度瓜瓜推廣健行活動」，活動全程免費；五結鄉長沈德茂希望藉由此活動，行銷五結鄉的西瓜、南瓜及地瓜等農產品，增加瓜農收益。

五結鄉處於蘭陽溪南側，農民每年會利用承租的蘭陽溪河川地，種植大面積的西瓜，面積廣達55餘公頃，由於河川高灘地砂質土壤、透水性佳，富含豐富的有機質及鹽分，因此所生產的西瓜，甜度高且爽味多汁，深獲消費者喜愛。而出產的南瓜、地瓜，是此次活動行銷的主打農產品，期望透過農業推廣活動，盼提高產值，增加瓜農收益。

五結鄉公所為協助農民行銷農產品，25日上午舉辦「瓜瓜健行活動」，活動當日8時出發，參加者可得運動毛巾和農產品1份，限量1500份；健行路線由五結鄉農會蔬菜集貨場出發，行經錦草五路左轉至錦草中路右轉錦眾橋，沿著五結排水自行車道（花樹廊道），於孝吉橋旁蓋戳章迴轉返回活動會場，全程約3公里。

沈德茂表示，這次老天爺真的不眷顧瓜農，蘭陽溪這53甲的西瓜田，80％以上受到氣候影響而無法收成，導致瓜瓜節沒有西瓜，全因產量不多，故這次健行活動只送南瓜跟地瓜給健行民眾。沈德茂指出，因南瓜、地瓜沒有受到太大影響，所以健行活動照常舉行，至於西瓜損失，中央已做現金補助的動作，將補助到27日，故還沒申請的鄉親，請盡快至五結鄉公所申請。

沈德茂強調，公所對於有些實質上的幫助、像是肥料等，會跟農會合作一起找經費 ，盼減輕農民損失的壓力；這次也透過孝威社區，做些石板椅，讓長輩們在健行時有休息的地方，減輕壓力。