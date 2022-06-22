警方在現場起獲帳冊、手機、現金、提款卡、存摺等贓證物。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

住在新北市的鄭姓男子，在臉書上看到輕鬆打工就可以賺錢的訊息，帶著存摺、提款卡去應徵，沒想到卻陷入了詐騙集團的陷阱，不僅被詐騙集團帶到基隆中山區關了9天，自己的銀行帳戶也遭列為警示帳戶凍結。所幸檢警合作，破獲了這個詐騙水房，逮捕13人，全案移送基隆地檢署偵辦。

今年24歲的鄭男，日前在臉書的群組看到有人發文徵才，他看上了輕鬆打工就能賺錢的好處，在經濟拮据情況下，心想可以試試，與對方聯繫後，住在新北市的他，就帶著存摺、提款卡去面試，希望能夠獲得雇主的青睞。

不過，雖然鄭男獲得青睞，但對方卻不是「雇主」，而是詐騙集團。他被集團成員控制了行動，並將他載往基隆市中山區的套房關押起來，而他的銀行帳戶則被詐團拿去做為洗錢的工具，直到被列為警示帳戶，再也無法使用為止。

鄭男在被詐騙集團關押了9天後，因為帳戶已經無法使用，就遭詐團「丟包」，鄭男隨即向警方報案。

基隆市警第四分局在獲報後，立即與基隆市警察局刑警大隊、臺北市警察局內湖分局組成專案小組，並報請臺灣基隆地方檢察署指揮偵辦。警方研判，該詐團應該還有其他受害人被禁錮控制，警方先掌握了詐團租住的套房後，按兵不動。待事證蒐集完備後，緊急向基隆地方法院聲請搜索票，順利在詐騙集團承租套房查獲主嫌及人頭帳戶共13人，現場起獲帳冊、手機、現金、提款卡、存摺等贓證物，全案依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

警方透露，由於警方積極查緝詐騙集團，近來詐騙集團一改以往騙一個帳戶用一個帳戶，改透過詐騙民眾輕鬆打工，並控制行動，以延長帳戶的「使用壽命」，查獲的人頭帳戶中，有被誆騙的，也有知情後貪小便宜自願提供帳戶的。對此，基隆市警察局第四分局分局長陳啓明呼籲民眾勿輕易相信網路上可輕鬆賺錢的任何廣告資訊，別讓自已變成詐騙集團的犯罪工具。