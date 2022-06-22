會計研究發展基金會將於 6 月 23 日(星期四)下午 1：30 在世貿一館二樓第五會議室(信義路 五段5號)舉行「2022ESG 高峰會記者會暨金融區塊鏈函證頒獎典禮。邀請主管機關 及相關單位分享我國永續發展的現況及未來，以協助上市櫃公司符合我國「公司治理 3.0—永續發展 藍圖」等相關政策之要求，進而達成永續發展之目標。

會計研究發展基金會董事長王怡心表示，由於 COVID-19 疫情持續延燒，全世界各國重視氣候相關財務揭露 (TCFD)相關議題，促使「企業永續報告書」成為投資人評估投資標的落實 ESG 目標之重要參考資訊。

配合政府永續發展政策，會計研究發展基金會與各界專業人士，一起為研究發展與倡議推廣「永 續」相關議題努力，提出「ESG 數位永續俱樂部」概念。

秉持著「資訊公開、擴大參與」精神，一起推廣和落實永 續發展目標，才有助於達到 2050 年「淨零排放」目標。

會計研究發展基金會籌辦「2022 ESG 高峰會： 環境、社會、治理」，共分為六大展區：ESG 展演舞台區、 金融業創新永續區、製造業創新永續區、服務業創新永續區、 大學 USR 成果發表暨公益展示區、永續食品嚐鮮區。

本次邀 請永續發展、企業社會責任等領域的標竿企業參展，共同推 廣 ESG 價值。同時為推展大學與地方永續發展之共榮與，展 示大學社會責任(USR)成果，充皆展現落實 ESG 行動。