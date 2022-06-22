民進黨22日下午正式提名新竹市副市長沈慧虹參選下屆新竹市長，國民黨中常會也在稍早確定提名市議員林耕仁代表參選新竹市長，由主席朱立倫、祕書長黃健庭、立委鄭正鈐、林耕仁共同出席宣布展現藍營大團結，同時也化解先前紛擾傳聞，為北台灣選戰加溫。

林耕仁獲提名後，隨即在臉書發文，他承諾會全力以赴，打贏這場勝利，也會做好做滿，不辜負市民朋友的期待。

林耕仁表示，24年前，他從1個基層的清潔工踏入政治的場域，始終秉持著1個信念，就是要讓家鄉更好，要用維護城市整潔的態度，放大到服務整座城市的每個角落。

他要看到家鄉改變，打造出新竹人的光榮感，在這座城市裡面，每1個人都有機會出頭天，只要願意拚，只要肯動手做。

林耕仁指出，非常榮幸獲得國民黨徵召，代表參選新竹市長，首先要感謝主席朱立倫，黨內先進同志，以及始終團結地方、全力相挺的議長許修睿與新竹的每位同黨議員，還有立委鄭正鈐的支持。

經過黨中央民調，他獲得最高支持度，而大家對於他的信任與期待，絕對會轉換成動力，全力以赴為市民服務，他也是最能夠協調地方，團結所有藍軍支持者，年底一定會讓新竹市重返藍天，帶領新竹走向更有競爭力、更有前景的未來。

林耕仁表示，自己一輩子生長在新竹，有幸經歷了新竹發展的每個重要階段，現在站在關鍵的十字路口上，經常思考問自己，要留給我們下一代怎麼樣的新竹，又該怎麼做，才對得起這塊孕育他的土地？

備戰2022新竹市長選舉，林耕仁提出「舒適減壓，永續新竹」的城市發展願景，搭配5大施政方向「安心新竹」、「便捷新竹」、「質感新竹」、「教育新竹」，以及「未來新竹」，全方面的施政藍圖與政策規畫，許新竹市民1個前瞻開闊的未來。

他也指出，針對新竹市3大區域的發展願景，將用科技治理的思維與技術解決疏通東區長期的交通問題，當然關埔地區的空橋也要優先興建，而在北區必須執行都市活化計畫，重現舊城區經濟榮景。

最後是他的家鄉香山區，要打造串連區域的香山科技廊道，將產業升級與活化，他準備好打造新竹，成為具有競爭力的科技城市，也讓在這邊打拚的每個世代都能夠過上質感、舒適的宜居生活。

他說，年底的選舉不是藍綠對決，而是市政願景與執行力的檢驗，他將帶領服務團隊以及新竹市每位議員參選人，向市民朋友證明國民黨的專業與優質服務，也將全力向前，為人民贏回新竹市，打造市民光榮感。