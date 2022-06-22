網美王麗嘉（Irisa）是帥氣港星王敏德和模特兒妻子馬詩慧的女兒，一家子男帥女美，尤其王麗嘉又不吝嗇展現傲人身材，經常分享大尺度養眼照，也讓她有了「最辣星二代」封號；王敏德曾坦言不希望女兒如此性感，但王麗嘉仍相當做自己，最近又曬出「波濤洶湧」影片，讓網友全被晃暈。

資深港星王敏德和馬詩慧結婚後，育有2女1子，兩個女兒王曼喜（Kayla）和王麗嘉（Irisa）都擁有深邃五官和性感身材，也被認為是「最辣星二代」；其中王麗嘉的高級臉和遺傳模特兒媽媽的完美比例身材，讓她只要出現在公眾場合都會受到路人行注目禮。

香港資深男星王敏德。(圖/ 取自中時資料庫)

在王麗嘉的IG能看到海量清涼照，她更將上空用長髮遮2點的照片置頂，不隱藏狂野性格，而爸爸王敏德先前公開表示「不希望女兒如此性感」，她卻依然相當做自己，21日曬出穿亮晶晶比基尼的影片和相片，再度晃暈眾人。

黑白畫面中，王麗嘉穿著布料極少的亮片比基尼，自信十足地走向鏡頭，短短幾秒鐘還用慢動作模式，傲人雙球劇烈晃動的樣子，讓網友看了噴鼻血，驚呼「這慢動作太辣，忍不住看好幾次」、「最辣body」、「爸爸不要看」、「越來越辣」。