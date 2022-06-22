【全程字幕】官僚殺人？錄音檔曝光地方中央互踢皮球 恩恩爸嘆：真相讓你那麼難堪嗎

恩恩案爭議延燒，新北市長侯友宜遭綠營圍剿。國民黨立委賴士葆下午在臉書批評，綠營藉要真相，用過去一貫中央廚房打擊部隊套路，親綠媒體、網軍側翼與民進黨公職群起劍指侯，將不幸事件嗜血導成政黨收割政治利益，真的太殘忍。

賴士葆揶揄，行政院長蘇貞昌才下令要拚經濟顧選情，整個選戰國家隊就動起來。

賴士葆表示，蘇貞昌說「每個生命的消逝都非常遺憾，尤其孩子是父母心中寶貝，父母要了解真相」，援此邏輯，國家機器是否用同樣憐憫的心，調查包括包括基隆兩歲童等已染疫身亡的5千人，哪些是因人為疏失導致死亡。

賴士葆說，防疫過程缺快篩、缺疫苗，缺口服藥品，死了5千人，怎沒見到任何官員究責？台灣疫情仍然嚴峻，每天百餘人因染疫死亡，呼籲民進黨政府不要冷血的拚選情拚過頭。

賴士葆點名，恩恩爸打1922等143分鐘才轉到疾管署北區管制中心，衛福部長陳時中一句1922外包沒公權力推得一乾二淨；食藥署長吳秀梅也甩鍋老手，把責任推給黑心廠商，迴避自己就是讓黑心廠商詭計可以得逞的推手。

賴士葆認為，恩恩案是令人遺憾的事件，侯友宜允諾負起全部政治與法律責任，真的是一條漢子。因為在民進黨的官員當中沒有人願意談負起責任。