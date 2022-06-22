「你給我出去」，身為國城建設第二代長子，洪士庭敘述2001年某日的一場會議之後，被父親、國城集團總裁洪平森「下令趕出門」的隔天，便隻身飛往南半球的澳洲昆士蘭的學習、成長過程，卻也因而開啟洪士庭另一個人生視野，開創不一樣的國城江山。

2003年在昆士蘭大學取得金融碩士學位之後，台大資工系畢業的洪士庭，返台進入國城建設擔任董事長特助迄今，一幌已過19年，放眼國內企業二代，真正擔負營運決策，並且邁向實質接班的，洪士庭可說是少數的青壯輩之一。

現年43歲的洪士庭，第一個主導的開發項目，正是國城建設首次跨入的商辦，也是國城集團總裁2006年同意接下的爛攤子、現在的高雄軟體科技園區，他說，「要做就要做不一樣的」，因此，他找來中北部的三位第一線建築師，先從產品定位、需求著手，再規劃、設計、完成現在的高軟園區。

洪士庭指出，為了監工，他每天上午6時就到工地，晚上12時才離開，對於當時剛入門的他而言，是必要的學習、以及施工的掌握，畢竟，在學術領域，他的專長是資訊工程和金融，建築的興趣是在澳洲留學期間，因為見識許多澳洲獨特且具美學的建物而產生，建築專業知識也是工作過程邊做邊學而得。

一開始，他只知道要蓋好房子，但，還不懂好房子要怎麼蓋，因此，洪士庭除了積極汲取建築專業知識，更重視建築師和設計師的人選。

他說，有了優秀的建築師，就可縮短建物藍圖規劃與實際施工的落差，再加上良好的工班、營造團隊，但，最後的成敗，還是要業主負責，因為，最後的決策還是來自業主，而業主如果不懂建築規劃、設計、施工，更是自己的問題。

除了蓋好房子，洪士庭另一個經營哲學是，要跟同業不一樣，做不一樣的建築開發，雖然他經常和父親洪平森意見大相逕庭，但，拿下4萬多坪位於路竹的土地，造鎮、興建「高雄小城」別墅，卻是父子難得的一條心，也成高雄建商的創舉。

向來堅持、自有主見，也特立獨行的洪士庭，有一次在寶成建設與寶成少東會商合作開發事宜時，從中山路與民權路的雙子星大樓高樓層辦公室，發現中華路與復興路口的2,112坪建地，實屬市區寶地，心裡便盤算如何購得，卻遭父親洪平森潑了一盆冷水，認定他買不到。

不過，洪士庭一點也不以為意，單身匹馬北上，拜訪太平洋建設董事長章啟明，並向章啟明表達將來興建完成之後，每坪可賣50萬元的決心，當時，章啟明也不看好，雙方從開始的溝通合建，到最後，洪士庭在2010年，以每坪74.6萬元完成購地，讓父親洪平森刮目相看，這也就是國城建設現在銷售中的「定潮」豪宅基地的取得由來。

洪士庭在擁有高軟園區、高雄小城、以及定潮等各具代表性的作品之後，近年轉進公辦都更，先後拿下高雄捷運鳳山國中站周邊地區公辦都更、台南平實營區公辦都更、嘉義市民族國小西側公有土地第一期公辦都更、以及高雄亞灣「特貿三」等四大案，可說是國內建商的創舉。

洪士庭表示，他和父親洪平森雖有意見不合的時候，但，取得土地，加工、興建不囤地的理念，是一致的，只是，市區優質的建地越來越少，而公辦都更的基地，通常位於核心區，因此，只要財務試算有合理利潤，國城就會持續投入，即使以前未曾接觸的地上權住宅，他也會伺機投入。

畢竟，地上權基地除了大多位於蛋黃區之外，在所有權住宅房價已高的情況之下，地上權住宅將是未來的目標之一，不過，洪士庭強調，無論是公辦都更、或是地上權，近期在基地的選擇上，將跟著中央政府的大南方政策，鎖定嘉義以南的標的，未來也會伺機北上，越過濁水溪。