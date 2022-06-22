近期台股利空頻傳，美西貨櫃海運現貨運價跌破長約價而出現「倒掛」現象，IC設計龍頭廠聯發科（2454）也傳出，下修第三季投片量，並放緩新品投片速度，種種跡象顯示，景氣衰退的風險大幅提高。

加權指數也上演反覆吞噬的戲碼，22日的長黑K棒不僅一舉澆熄前一日長紅K棒的多方反攻希望，更再創波段新低，終場加權指數下跌380.89點以15,347.75點作收。

盤面僅生技、政策加持的太陽能及宏達電所帶動的元宇宙概念股表現較為強勢。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾將赴參、眾兩院作證，但從之前提前釋出證詞的內容，顯示Fed矢言採取一切必要手段來控制通膨，並稱遏止通膨的承諾是「無條件的」（unconditional），堪稱Fed迄今最強硬的措詞。

由此可看出，目前Fed不僅要藉由升息來控制通膨，更要展現強大決心來控管「通膨預期」，避免市場因預期心理導致通膨加速高漲。

大型本土投顧指出，特別是美國5月失業率3.6％仍屬健康水準，讓Fed的貨幣緊縮政策，有更大的操作空間，因此在通膨、升息及企業陸續傳出庫存增加的現實環境下，股市短期內仍將持續面臨修正壓力。

但跌深往往是最大的利多，尤其6月份以來融資餘額驟減200多億元，股價負乖離過大也會不時出現反彈，景氣循環高峰已過的個股宜逢反彈伺機減碼；價差交易者則可觀察短線強勢類股依技術面操作，或以長線保護短線的策略進行選股。