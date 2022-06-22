工業電腦廠凌華（6166）22日召開股東會，並完成董事改選，大股東友達取得兩席董事。針對營運展望，董事長劉鈞看好，零組件缺料問題將在下半年緩解，在料況解決及產能回復正常情況下，預期下半年將優於上半年，全年營收更勝去年，法人估將重返百億規模，改寫歷史新高。

凌華第二季受中國大陸封控及台灣本土疫情爆發，料件取得及產能皆受到影響，但6月已恢復正常。劉鈞認為，下半年缺料情況可望逐步好轉，以目前訂單展望來看，下半年將優於上半年，今年全年也會比去年好。

另在毛利部分，凌華透過向客戶反應生產成本價差，將產品重新改版、議價，加上新台幣貶值，都有助於毛利率提升，預計第2季毛利將優於首季，下半年將逐季改善，全年毛利率力拚持穩去年。

劉鈞指出，凌華與英特爾合作多年，目前更延伸至AI、GPU發展，與AMD、ARM都有不少專案正在進行當中，加上高階、低功耗AI產品在各場域開始落地量產，直言「CPU+GPU+5G整合會是大生意」，例如在高速運算、展示屏、醫療、博弈等新應用未來一兩年會快速成長，是凌華加速發展的一大機會。

凌華22日股東會完成董事改選，新任董事名單為董事長劉鈞、增你強董座周友義、致茂法人代表黃秀妙，增持凌華股權至3成以上的大股東友達則由一席董事增加至兩席，法人代表為友達總座柯富仁與總經理室資深特助楊正義。

劉鈞表示，與友達合作將更加深化，共同加強各領域「可視化應用」發展，包括戶外廣告、博弈產品、充電樁整合等，看好未來新整合機會，有助凌華提升競爭力，往車用市場布局。